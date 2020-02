Vias da zona Leste e Norte de Teresina recebem radares fixos

Pensando na segurança no trânsito de importantes ruas e avenidas da Capital, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) vai implantar radares fixos em pontos que vêm sendo constatado um grande número de acidentes.

O remanejamento será gradativo e o primeiro ponto contemplado será o cruzamento das avenidas Duque de Caxias com Marechal Castelo Branco, a partir desta quarta-feira (5).

O engenheiro da Strans, Lucas Andrade, explica que a ideia de remanejamento se deu após resultados positivos constatados com o melhor comportamento dos condutores e redução no número de acidentes em locais com a presença dos radares.



“Os dois primeiros pontos que devem receber a intervenção são os cruzamentos das avenidas Duque de Caxias com a Marechal Castelo Branco e Rua Francisco Mendes com a Avenida Marechal Castelo Branco. A intenção é reduzir as imprudências e acidentes nesses novos locais, proporcionando uma melhor educação no trânsito, que já vem sendo adquirida nos pontos anteriores”, enfatiza o engenheiro.

Vias que serão contempladas com radares fixos:

- Avenida Duque de Caxias com Avenida Marechal Castelo Branco

- Avenida Marechal Castelo Branco com Rua Francisco Mendes

- Avenida Raul Lopes, no semáforo para pedestres da Ponte Estaiada

- Avenida Nossa Senhora de Fátima com Avenida Lindolfo Monteiro

