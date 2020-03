Viaduto do Mercado do Peixe alaga durante temporal em Teresina

A obra do contorno rodoviário nas BRs 316 e 343, que fica próximo ao Mercado do Peixe, na Zona Sudeste de Teresina, ficou parcialmente alagada nesta sexta-feira (20). Neste momento, carros têm dificuldades para trafegar no local.



Ainda não há informação se o local ficará interditado. Imagens enviadas por condutores ao portalodia.com mostram carros tendo dificuldades para transitarem no local por causa do alagamento.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), somente nesta sexta-feira a capital registrou quase 40 milímetros de precipitação. A previsão é de que Teresina feche o mês de março com o acumulado de 286,9 mm.

Confira as imagens

Adriana MagalhãesJorge Machado