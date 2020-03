Veterinária diz que pets não se contagiam com coronavírus humano

A pandemia do coronavírus também preocupa os tutores de pet. A dúvida entre eles é para saber se o animal de estimação pode pegar a Covid-19 através do contato com o ser humano. De acordo com a veterinária Joyce Magalhães, não há indícios de que gatos ou cachorros possam transmitir ou contrair o novo vírus.

Porém, a especialista alerta que se a pessoa estiver contaminada e espirrar ou tossir em cima do pet, pode contaminar o pelo e outra pessoa pode vir a contrair o vírus. Assim, é imprescindível deixar os pelos dos animais escovados.

“Os animais não se contagiam com o coronavírus pela respiração. O coronavírus que acomete os animais é uma espécie específica. O coronavírus canídeo acomete o trato gastrointestinal dos cães e não pode ser passado para os gatos. E é possível ser prevenido através da vacinação”, explica Joyce Magalhães.

Os gatos também podem ser acometidos por outro tipo específico de vírus, que pode causar doenças como peritonite infecciosa, que não tem cura e não tem vacina para prevenir. Mas é possível evitar que o pet tenha convívio com muitos gatos. O ideal é que utilize desinfetante à base de amônia quaternária para que o gato não entre em contato com a secreção de outro gato que possa estar desenvolvendo a doença.



Joyce Magalhães orienta como deve ser o passeio com os animais neste período - Foto: Arquivo Pessoal



“A amônia pode ser usada na casa e pode ajudar na prevenção de outras doenças. Por isso, não use máscara e álcool em gel no bicho. Pode causar estresse e baixar a imunidade do animal, causando outras doenças. Assim, não precisa entrar em desespero e nem deixar de curtir a companhia do seu pet”, alerta Joyce Magalhães.

Passeios

Sobre os passeios com os animais durante a quarentena, a veterinária diz que também são importantes, pois têm animais que foram ensinados a fazer xixi e cocô durante o passeio. Mas é preciso estar atento e evitar lugares que transitam outras pessoas e animais.

Ao chegar em casa, o tutor deve limpar o cão com lenço umedecido e lavar as patas. Não se deve usar produtos à base de álcool, pois pode dar alergia. Existem ainda tênis e botas que podem ser usados ao sair para a rua e retirados ao entrar em casa.

"Outras coisas que pode acalmar o animal é o óleo de melaleuca, que melhora o sistema imunológico, combate bactérias, fungos e até vírus. Pode ser encontrado em farmácias de manipulação ou na internet. E como terapia utilizar a luz violeta em casa, que pode acalmar o animal e diminuir a ansiedade", conclui.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia