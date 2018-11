Vereador do Maranhão morre após se chocar contra poste em Parnaíba

Um grave acidente de trânsito acabou vitimando fatalmente um jovem maranhense de apenas 26 anos de idade na madrugada desta terça-feira em Parnaíba, no Litoral do Estado. O homem foi identificado como Élson Nascimento Coutinho Silva e era vereador da cidade de Araioses-MA.



Segundo informações da tenente-coronel Antônio Pacifico, da Polícia Militar, o homem dirigia um carro modelo Toyota Corolla em alta velocidade na Avenida Princesa Isabel, próximo ao bairro São Francisco da Guarita. Élson perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste de energia elétrica.

Foto: Reprodução/Facebook

De acordo com o tenente-coronel, o vereador ficou preso nas ferragens do veículo que ficou destruído com a pancada. O poste de energia da Cepisa também foi destruído e parte da região ficou sem energia elétrica, que foi restabelecida horas depois.

Élson não resistiu aos ferimentos e morreu preso nas ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente para remover a estrutura que prendia o corpo do vereador e o Instituto Médico Legal foi acionado para recolher a vítima.

O jovem era vereador pelo Partido Social Cristão (PSC) na cidade de Araioses, no Estado do Maranhão. O município fica a cerca de 70 km do Litoral piauiense. O vereador era presidente da Câmara de Vereadores e genro do atual prefeito da cidade, Dr. Cristino Gonçalves de Araújo (PSDC).

Viviane MenegazzoLucas Albano