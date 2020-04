O novo coronavírus trouxe algo positivo a sociedade- a união de todos setores em prol dos pacientes com Covid-19. Na Universidade Federal do Piauí (UFPI), como em outras instituições, as pesquisas no param. O curso de Engenharia Elétrica realiza um projeto que possibilitará adaptações em ventiladores mecânicos do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), onde cada aparelho poderá ser utilizado por até 4 pacientes.

Os estudantes são orientados pelo professor Caio Damasceno que explica que o ventilador mecânico é equipamento essencial no tratamento de pacientes graves com Covid-19, por conta de problemas respiratórios. A expectativa da equipe é que o método seja aplicável em qualquer ventilador mecânico pelo custo de menos de R$ 2 mil.



Ventilador mecânico pode ser utilizado em até 4 pacientes, mostra pesquisa. Foto: Arquivo Pessoal



Caio Damasceno ressalta que, embora o ventilador possa ser utilizado por até quatro pacientes, a pressão, o volume e a PEEP (Pressão expiratória final positiva) são controlados individualmente. E que o método tem uso restrito à situação provocada pelo contexto da pandemia.

“O nosso projeto é para ser aplicado apenas em extrema urgência, não deve ter aplicação enquanto houver possibilidade de uso de um ventilador mecânico por paciente. Além disso, deve ser usado somente em pacientes acometidos pela Covid-19 e seu uso não deve ser prolongado quando o contexto da pandemia for superado”, enfatiza.

O projeto conta com uma equipe de 60 participantes, sendo 45 deles da UFPI. Tendo contribuição de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).





Os primeiros testes foram realizados na Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), com pulmões artificiais, e a equipe já está providenciando o registro na Plataforma Brasil e a avaliação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), para obter autorização para testes em seres humanos.

Após os testes finais, a equipe pretende distribuir manuais de aplicação da técnica para os hospitais de todo o país de forma gratuita. "Pesquisadores e profissionais da área de engenharia elétrica poderão fazer as adaptações e esse conhecimento auxiliará, efetivamente, no tratamento de pacientes", observa Caio Damasceno.

Sandy Swamy com informações da Ascom