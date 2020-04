Velas podem ser usadas como decoração da quaresma

Quaresma e quarentena tem algo em comum, é o momento de parar para refletir sobre a vida, se aproximar da família, fazer leituras e rezar. Durante as orações alguns cristãos costumam utilizar velas que representam a chama sagrada que ilumina pensamentos e intensões. Como acontece na casa da enfermeira Teresinha Barbosa, "antes das nossas orações acendemos as velas, pois elas são símbolos de iluminação e transformação. O ato de acender as velas é uma forma de enviar nossas intenções ao superior. Principalmente neste momento trágico que estamos vivenciando", explica Teresinha Barbosa.

Independente de crença religiosa a vela está presente em muitos rituais como elementos que iluminam e purificam. Já na decoração ela tem o papel de deixar o ambiente mais aconchegante ideal para o momento em família.



A vela tem um significado importante para os cristãos, mas também deixam a casa mais bonita e agradável - Foto: Divulgação



A empresária Mônica Diniz, proprietária da Luz Bela Vela Decoração, explica que além da chama ter significado importante para o cristão, também pode ser utilizada para deixar a casa mais bonita e agradável. A vela em formato de flor ou de coelho da pascoa, por exemplo, harmonizam a casa nesse período que precede a páscoa.

“As famílias vão se reunir para rezar, refletir sobre o cristo vivo. É importante que esse momento seja preparado com figuras da pascoa e com coelho para preparar a mesa, e envolver as crianças. Existem velas para todos os gostos", diz Mônica Diniz.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia