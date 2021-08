Veja quais cidades do Piauí já estão vacinando adolescentes de 12 a 17 anos

Pelo menos seis municípios piauienses já iniciaram a vacinação de adolescentes das idades de 12 a 17 anos. Entre as cidades com a vacinação desse público mais avançada estão Dom Inocêncio e Fartura do Piauí, localizadas na região Sul do estado.

Na cidade de Fartura do Piauí, a imunização dos adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos já foi encerrada e dos sem doenças preexistentes deve terminar na próxima semana.

“Temos um total de 455 adolescentes entre 12 a 17 anos, onde já foram vacinados 57 com comorbidades. Até a próxima semana estaremos vacinando todo esse público”, destaca a coordenadora de Atenção Básica do município, Jussara Rodrigues de Oliveira.

Outra cidade com o esquema vacinal avançado para esta faixa etária é Dom Inocêncio. Iniciada esta semana já foram vacinados no município 260 jovens sem comorbidades entre 12 e 17 anos. O objetivo é imunizar pelo menos 950 adolescentes durante os próximos 15 dias.

“Iniciamos a vacinação pela zona urbana e nossas equipes estão avançando para grupos na zona rural, e com o esse belíssimo trabalho dos nossos profissionais de saúde estamos podendo ver a vacina chegar aos nossos adolescentes inocentino”, ressalta o secretário municipal de Saúde Fernande Castro.



Foto: Sesapi

Também estão vacinando os jovens as cidades de Isaías Coelho, que já vacinou todo seu público de 12 a 17 anos com comorbidade (11 pessoas) e iniciou a vacina de jovens de 15 a 17 anos, mas o intuito é vacinar 343 pessoas com estas idades. Campinas do Piauí já vacinou seu público de 12 a 17 anos com comorbidades (26 pessoas) e iniciou a imunização de jovens de 15 a 17 anos sem doenças preexistentes, na semana passada (220 adolescentes já vacinaram ) e o município está esperando uma nova remessa para contemplar a faixa etária abaixo de 15 anos.

“O avanço da vacinação, chegando ao público mais jovem, é de grande relevância para o Piauí e nos deixa muito animados. Esperamos que mais municípios possam chegar nessa faixa etária e que nosso povo todo esteja protegido e possamos nos livrar desta pandemia”, disse o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

A cidade de Amarante já vacina, desde a última semana, adolescentes de 14 a 17 anos. Em média estão sendo vacinados 270 adolescentes por dia. Jaicós também está entre as cidades que já iniciaram a vacinação dos adolescentes, estão na faixa etária de 15 a 17 anos e a expectativa é vacinar 3.000 pessoas entre 12 e 17 anos, com e sem comorbidades.

O Ministério da Saúde autorizou a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos apenas com o imunizante da Pfizer e o início desse público está condicionado ao fim do esquema vacinal da população em geral de 18 a 59 anos com a primeira dose. A recomendação é que seja iniciada a vacinação pelos jovens com comorbidades em seguida os demais.

“É importante lembrar que o avanço da vacinação também está condicionado ao envio de doses pelo Ministério da Saúde e lembrando, que para os adolescentes, até o momento apenas uma vacina está liberada pela Anvisa”, lembra Florentino Neto.

