Veja o que abre e fecha durante o carnaval em Teresina

A maior festa brasileira está chegando, o carnaval acontece entre os dias 22 e 25 de fevereiro. Por causa da folia o funcionamento do comércio, bancos, supermercados e shoppings serão alteradas.



Segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), as lojas do Centro e Bairros funcionam no sábado, 22, de 08h às 15 h. Já nos dias 24 e 25, segunda e terça-feira, o comércio estará fechado. As atividades retornam na quarta-feira ,26, a partir das 12h.

O Teresina Shopping funcionará em horário especial. No sábado, 22, as lojas, parques, cafeterias e Espaço Família funcionarão das 10h às 22h. O Hiperbompreço das 8h às 22h, bilheterias dos Cinemas a partir das 12h30 e Smart Fit das 08h às 18h.

No domingo, 23, as lojas estarão fechadas. As lojas de alimentação e parques ficarão abertos das 10h às 20h e Espaço Família das 12h às 20h. As cafeterias poderão funcionar das 14h às 20h e Cinemas abre a bilheteria a partir das 10h. O Hiperbompreço funcionará no domingo das 8h às 22h e Smart Fit das 09h às 15h.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Já segunda-feira, 24, as lojas estarão fechadas. Lojas de alimentação e parques funcionarão das 10h às 20h e Espaço Família das 12h às 20h. As cafeterias poderão funcionar das 14h às 20h e Cinemas abre bilheteria a partir das 12h30. O Hiperbompreço funcionará das 8h às 22h. Já a Smart Fit das 09h às 15h.

Na terça-feira (25), o Teresina Shopping estará totalmente fechado. Na quarta-feira (26) funciona a partir das 12h, a Smart Fit funcionará das 5h30 às 23h e Hiperbompreço das 8h às 22h.

O Shopping Rio Poty terá funcionamento normal de 10h as 22h, no sábado, 22. Domingo, 23, segunda, 24, e terça-feira, 25, o funcionamento da Praça de Alimentação, parques, cinema e restaurante serão de 12h as 22h e as lojas fechadas. Na quarta-feira, 26, todas as lojas funcionam de 12h as 22h.

As lojas Assaí, Extra Hiper, Mercado Extra e Pão de Açúcar funcionarão normalmente durante o carnaval, exceto na terça-feira (25), quando todas as lojas estarão fechadas.

Os bancos estarão fechados na segunda e terça-feira, 24 e 25. E na quarta-feira, 26, funcionam de 12h as 16h.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia