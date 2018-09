Veja imagens do Desfile de Sete de Setembro na Avenida Marechal

A Avenida Marechal Castelo Branco, em Teresina, voltou a ser palco de uma demonstração de patriotismo durante manhã desta sexta-feira (7), no desfile cívico-militar pelo Dia da Independência.

As Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, além de várias unidades escolares e entidades da sociedade civil organizada participaram do evento, que atraiu uma grande quantidade de populares, como de costume.

O secretário de Planejamento do estado, Antônio Neto, representou o governo na solenidade, já que o governador, por ser candidato, não pode frequentar eventos oficiais desta natureza durante a campanha.

"A gente está resgatando o sonho de 1822, do grito do Ipiranga, de um país sem violência, um país fraterno, um país humano e desenvolvido, onde todos tenham oportunidade. Enfim, um país verdadeiramente democrático. Então, esse é o sonho do 7 de setembro, que continua vivo na memória de todos nós, e continua passando de geração em geração", afirmou Antônio Neto.

Já o secretário de Segurança Pública, coronel Rubens Pereira, enfatizou o sentimento de nacionalismo que o evento desperta na população.

"O Brasil é um país muito rico em diversidade. Mas, sobretudo, ele continua sendo uma importante terra para se viver, para se morar, e este evento representa o sentimento de soberania do nosso país", salientou Rubens Pereira.









Cícero Portela