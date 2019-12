Natal e Réveillon, são datas em que as famílias aproveitam para viajar e curtir as férias. Mas algumas preocupações com a residência podem atrapalhar o momento de descanso. Por isso, reforçar a segurança e estar atento algumas dicas é importante.

Algumas ações como instalar sistema de alarmes, contratar rondas virtuais, monitoramento e até contar com ajuda dos vizinhos, podem ser soluções para evitar roubos a residências. A tenente-coronel Elza Rodrigues, do 1° Batalhão da Polícia Militar do Piauí, dá outras dicas de cuidados com a casa.

“Ao viajar é importante que você adote algumas medidas de segurança, primeiramente verificar se portas e janelas estão trancadas se você não deixou nenhum objeto fora que sirva como facilitador: escada e outros objetos. Deixar uma pessoa de confiança cuidando da sua casa, fazendo a limpeza, pegando as correspondências. Caso você não tenha essa pessoa, recomende um vizinho para verificar, tendo alguma irregularidade peça para ligar para o 190, que a polícia vai examinar em loco se teve acesso de alguma pessoa estranha naquela casa”, explica a tenente.

O uso de sensores em portões, portas, janelas também são opções para quem pode investir. Como explica o gerente de uma empresa de Segurança Ivo Marques.



Veja dicas para reforçar a segurança em casa e curtir as férias de fim de ano. Reprodução



“Com as câmeras de segurança, podemos ver em tempo real a residência e quando identificamos algo estranho ligamos para a polícia. Tem a opção também de cerca elétrica, pois umas das ações do invasor é quebrar o muro, então com o impacto a cerca aciona”, diz Ivo.

Além disso, as rondas virtuais conseguem fiscalizar o espaço à distância sem alertar os bandidos, dificultando assim a ação deles. O monitoramento é outro recurso a partir de um circuito de câmeras. Este sistema também costuma inibir muitas ações de invasores, pois garante uma ampla área de vigilância, não só na residência como nas áreas próximas.

Já a detecção de fumaça é um suporte possível identificar algum problema, seja técnico ou mesmo criminoso, a tempo de impedir uma catástrofe. O uso de um aplicativo, por exemplo, que registre todos esses dados e possa ser acessado pelo morador de onde estiver, é um dos recursos que não se pode abrir mão.

Sandy Swamy