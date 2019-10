Veja a lista de conselheiros tutelares eleitos em Teresina

Neste domingo (06), foram eleitos os conselheiros tutelares de Teresina para o quadriênio 2020/2024. Ao todo, 20 conselheiros titulares e cinco suplentes foram eleitos com o objetivo de assegurar os direitos e proteção às crianças e adolescentes de Teresina. A posse dos eleitos está prevista para 10 de janeiro de 2020.

Ao todo, 98 candidatos passaram por todas as etapas de preparação para o cargo e concorreram a 20 vagas que serão distribuídas nos quatro conselhos que atendem todo o município. De acordo com edital, os cinco suplentes ficarão à disposição de cada conselho tutelar mediante novo processo seletivo. Estes ainda poderão ser convocados em substituição de férias, licença (saúde e maternidade) e em caso de desistência de titulares, conforme ordem de classificação.



Em Teresina, a população compareceu a 43 locais de votação das 8h às 17h, para eleger os nomes que irão compor a direção dos Conselhos Tutelares nas quatro zonas da Capital. O resultado divulgado pela Justiça Eleitoral do Piauí aponta que apenas 39 mil pessoas compareceram às urnas para votar na eleição comunitária, o que representa menos de 10% da população teresinense. Cerca de 514 mil pessoas deixaram de participar do pleito.

Os eleitos exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva, mediante valor de vencimento de R$2.271,24. O mandato compreende quatro anos e traz direito de receber remuneração obrigatória a ser definida pelo município, licenças maternidade e paternidade, cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas acrescidas de um terço do salário e gratificação natalina.



Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados pela sociedade de zelar pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente por parte da família, da comunidade em geral e, acima de tudo, do poder público, no âmbito municipal, fiscalizando a atuação dos órgãos e entidades governamentais e não governamentais de atendimento a crianças, adolescentes e famílias.

Confira o resultado parcial divulgado pela Semcaspi:

Lílian Carvalho 2699

Frederico Kaiser 2103

Jessica Elane 1656

Socorro Arraes 1207

Danielle Fernandes 975

Marcos Vinicius 912

Jonathan Rocha 859

Francisca Moura 756

Luane Vieira 749

Ivan Cabral 679

Melquisedeque Fernandes 668

Victor Leonardo 653

Karla 606

Teleno 576

Renata Bezerra 575

Alessandra Miranda 572

Tatiane Meireles 572

Helio Veloso 564

Itapoam Cavalcante 559

Chagas Teofilo 508

Nathalia Amaral