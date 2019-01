Veículo em que corpo carbonizado foi encontrado teria sido vendido há meses

Um corpo foi encontrado totalmente carbonizado dentro de um veículo próximo a um riacho de José de Freitas, município vizinho a Teresina. O caso aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (30). Devido as características do crime, a polícia suspeita de que possa se tratar de uma execução.

Segundo o capitão Pedro, da guarnição que atendeu a ocorrência, o fogo chamou a atenção dos moradores, que acionaram a polícia. “O veículo estava no meio de um matagal e fogo estava alto. Após apagado, percebemos o corpo no banco de trás do veículo”, relata.



Foto: Reprodução/PM

De acordo com o capitão, o corpo estava totalmente carbonizado e por isso não foi possível reconhecimento do cadáver. “Não dá nem para dizer se era homem ou mulher. Provavelmente, será realizado um exame na arcada dentária para identificar o corpo”, disse.

O capitão informou ainda que pela placa do carro, o proprietário do veículo foi localizado em Demerval Lobão. "Quando chegamos lá, ele disse que o carro tinha sido vendido a meses atrás. As investigações continuam para chegar no possível novo dono", afirma.

Até o momento, o corpo segue no Instituto Médico Legal (IML) para identificação e realização dos procedimentos cabíveis. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).



Adriana MagalhãesGeici Mello