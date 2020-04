Reparo em adutora na zona Leste é concluído; abastecimento foi normalizado

Os reparos para corrigir a adutora que rompeu ontem (09) na zona Leste de Teresina já foram concluídos. O fato ocorreu na Avenida Ininga, provocando um enorme chafariz de água e alagando ruas próximas. Equipes da empresa Águas de Teresina estavam no local no momento do ocorrido e o Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Segundo a concessionária, o abastecimento já foi normalizado na região da zona Leste. Em bairros mais altos, a regularização deve ocorrer até o começo da tarde.

De acordo com a empresa, o rompimento da adutora se deu porque no local está sendo construída uma caixa do sistema de drenagem e que, com a chuva que caiu na Capital na última quarta-feira (08), as escoras foram arrastadas, provocando assim o vazamento.

Confira na íntegra a nota de esclarecimento:



A Águas de Teresina informa que concluiu o reparo no vazamento da adutora na Avenida Ininga ainda na noite da quinta-feira (9). O abastecimento foi retomado e a normalização do fornecimento de água tratada para os bairros da zona Leste vem se dando de forma gradativa. Nas localidades situadas em áreas mais altas, a regularização se dará até o começo da tarde.



No local estava em construção uma caixa do sistema de drenagem, que na noite de quarta-feira (8), teve suas escoras arrastadas pela chuva. Isso provocou o vazamento na conexão da adutora.

Tão logo o vazamento foi identificado, a Águas de Teresina atuou de forma rápida no reparo. A concessionária também está em contato com os moradores do entorno para prestar o apoio que se fizer necessário.

A Águas de Teresina está disponível pelo 0800 223 2000 ou 115 para tirar dúvidas e atender solicitações de serviços.



Isabela Lopes