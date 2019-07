Vazamento de gás destrói cozinha de residência no Lourival Parente

Um vazamento de gás destruiu a cozinha de uma residência localizada no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina, por volta das 18h30min desta segunda-feira (22). O local pegou fogo e as chamas acabaram destruindo a geladeira e o fogão e só não causaram mais danos, porque os vizinhos ajudaram a retirar os demais objetos e o Corpo de Bombeiros chegou a tempo.



Não havia ninguém na residência no momento do ocorrido. Os donos, segundo os vizinhos, passam o dia fora trabalhando e só chegam à noite. Em conversa com a reportagem, Emídio Cândido, que foi quem percebeu o vazamento, relatou como tudo aconteceu: “eu ouvi aquele barulho como se fosse uma caixa de som. Não teve explosão. Aí o pessoal aqui arrombou a porta e correram pra conseguir tirar tudo de dentro antes que o fogo se espalhasse mais. Parece que foi uma válvula que sacou e o gás começou a sair”.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Este é quinto caso de vazamento de gás que o Corpo de Bombeiros atende só nos últimos três dias na Capital. No ultimo sábado, duas pessoas ficaram feridas após uma explosão em um apartamento no Condomínio Bom Viver II, também no Lourival Parente. No domingo houve também mais um caso, e só ontem os bombeiros atenderam a mais três ocorrências do tipo. Nesta última, o teto da cozinha chegou a desabar por conta do fogo.



Foto: Reprodução/Whatsapp

A situação é mais comum do que se pensa. Foi isso que afirmou o tenente Da Cruz, do Corpo de Bombeiros. “É comum ter essa ocorrência de vazamento de GLP [gás de cozinha] e nós alertamos a população para questões como a observação dos componentes do botijão, como mangueiras e registros. Eles têm que estar de acordo com o diz o Inmetro, seguindo todas as precauções. Esses objetos têm data de validade e população tem que observar isso e substitui-los no tempo certo”, alerta o bombeiro.

Quanto às causas do vazamento de gás de ontem à noite no Lourival Parente, só a perícia poderá afirmar o que fato aconteceu. Os bombeiros que estiveram no local apenas terminaram de retirar os pertences da residência e fizeram o rescaldo para evitar que o fogo voltasse. O botijão também foi retirado.

Maria Clara Estrêla, com informações de Chico Filho