Vazamento abre buraco em avenida na Vila Irmã Dulce

Um buraco na Avenida Santa Madre Paulina, na Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina, está causando transtornos aos moradores da região. A situação dificulta fluxo de automó- veis no local, além de atrapalhar também os pedestres.

Além dos incômodos com os carros, motos e pedestres, os buracos acumulam água devido às fortes chuvas do período de janeiro. O acúmulo de lama e esgoto no local é uma das reclamações feitas pelos moradores, pois podem causar doenças.

De acordo com o mecânico que trabalha na região, Manuel Pessoa, o buraco surgiu após uma obra da empresa Águas de Teresina. “Era um vazamento de água no cano da rua, aí vieram, mas continuou o buraco. Tem uns 15 dias que o buraco aumentou por causa das chuvas”, conta.

Por sua vez, a Águas de Teresina informou que enviaria, ainda na tarde de ontem (28), uma equipe até a Avenida Santa Madre Paulina, na Vila Irmã Dulce, para providenciar o reparo do vazamento e a recomposição asfáltica deve ser concluída até a tarde de hoje (1º).



Foto: Moura Alves/O Dia

A empresa destaca que é importante que a população procure os canais de atendimento para formalizar reclamações e solicitar serviços. Ligue 0800 223 2000 ou 115. A concessionária conta ainda com sete lojas de atendimento e Whatsapp (98124-3199). É possí- vel também entrar em contato pelo chat online, através do www.aguasdeteresina.com.br.

Aumento da disponibilidade de água ocasiona maior incidência de vazamentos

A Águas de Teresina afirma que, mensalmente, faz em média 5 mil consertos de vazamentos. Porém, essas manutenções elevaram progressivamente com o aumento da pressão nas redes de distribuição de água.

Com o aumento da disponibilidade de água – que cresceu em 20 milhões de litros por dia –, consequentemente, houve maior incidência de vazamentos na cidade. Isso ocorre devido às ações da Águas de Teresina para atender áreas críticas que há anos vinham sofrendo com abastecimento irregular.

Com investimentos de R$ 1,7 bilhão – sendo R$ 650 milhões nos primeiros cinco anos -, a concessionária trabalha 24 horas por dia para fazer de Teresina referência em saneamento no Nordeste.

A empresa destaca também que, desde 7 de julho de 2017, quando assumiu a responsabilidade pelos serviços, já consertou mais de 31 mil vazamentos. E somente em 2018, serão investidos R$ 22 milhões em ações de controle de perdas. A meta é de que, até o décimo ano, o índice de perdas reduza de 51,68% para 25%.

A concessionária também ampliou em 40% as equipes que executam a recomposição asfáltica para otimizar o atendimento das demandas e também aumentou o número de equipes que fazem os reparos de vazamentos

Gabrielle Alcântara - Jornal O Dia