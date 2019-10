Vandalismo: custo para recuperação pode chegar até R$ 4 mil por estação

Na noite de ontem (23), os vidros da estação de embarque e desembarque de passageiros do Fórum Sul, na Avenida Professor Wall Ferraz, próximo ao viaduto do Promorar, região Sul de Teresina, foram quebrados após ação de vandalismo. Segundo dados da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), esses ataquem às estações têm sido recorrentes.



De julho a setembro deste ano, a Strans gastou mais de R$ 35 mil na recuperação de estações com a reposição de lâmpadas e cabos de energia elétrica que são furtados. Nesse mesmo período foram registradas 38 ocorrências de furtos de fios e lâmpadas. Foram registradas ainda duas ocorrências de quebra de vidros nas estações DNIT e Universal, localizadas na Avenida João XXIII, zona Leste.

Dass 38 ocorrências de furtos de cabos de energia e lâmpadas, 13 foram registradas em estações nos corredores Sul I, II e Sudeste. A maior quantidade de ocorrências é na estação Lourival Parente Sul/Norte com sete casos e na estação Lourival Parente Norte/Sul com seis ocorrências. Na Estação Justiça Federal Sul/Norte foram registradas cinco ocorrências, já na estação do Balão da Miguel Rosa Sul/Norte e Ivan Tito Sul/Norte foram quatro casos.

Marco Antônio Cunha, supervisor de manutenção da Strans, explica que os locais com mais frequência de ataques de vândalos são as estações mais afastadas ou com pouca movimentação de pessoas. “São estações com pouco movimento, principalmente à noite, por serem afastadas de escolas ou postos de gasolina”, disse.

Em geral, lâmpadas e fios são os itens mais furtados pelos vândalos. Contudo, o prejuízo é muito maior. Marco Cunha comenta que, além de levarem os equipamentos, muitos infratores ainda danificam outros itens, como portas de vidros e ar-condicionados. “Temos um prejuízo financeiro de R$ 4 mil a R$ 5 mil em cada estação quando é depredada ou furtada”, salienta.

O supervisor de manutenção da Strans destaca que nesses casos, a primeira providência adotada pelo órgão é a troca do equipamento que foi danificado ou furtado. A Strans também está reforçando a segurança nos corredores, especialmente nos pontos que estão sendo mais atacados, bem como priorizando a instalação de sistema de alarme para melhor e tentar coibir a atuação dos vândalos.

“O que é levado é bem irrelevante com relação ao prejuízo causado, pois a estação fica parada, os arcondicionado fica desligado, as portas ficam sem funcionar. Os itens furtados são de baixo valor, mas acaba sendo caro para recompor, pois tem que disponibilizar equipes para ir até o local”, pontua.

Quem presenciar uma estação de embarque e desembarque sendo depredada deve entrar em contato com a Polícia Militar, através do telefone 190, ou ainda com a Strans, por meio do 3122-7617.

Estações

Atualmente estão em funcionamento 54 estações de passageiros.

- 21 no Corredor Sul II (Miguel Rosa e Pref. Wall Ferraz);

- 12 no Corredor Sul I (Avenidas Barão de Gurgueia e Henry Wall de Carvalho);

- 12 na Av. Presidente Kennedy;

- 05 na Av. João XXIII.

- 04 na Av. Gil Martins.

Isabela Lopes