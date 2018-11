O empresário e advogado Valdeci Cavalcante assumiu, na última segunda-feira (19), a 1ª Vice-Presidência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A posse da nova diretoria da CNC aconteceu no Rio de Janeiro, tendo como Presidente da entidade o empresário amazonense José Roberto Tadros, com mandato até novembro de 2022.

Uma das frentes de atuação da nova Diretoria será a defesa de um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do Brasil – o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) –, além da ampliação do atendimento às populações mais carentes e longínquas do território nacional.

Valdeci Cavalcante assume 1ª Vice-Presidência da CNC. (Foto: Divulgação)



Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante nasceu em Parnaíba, em 1952. É formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e em Técnicas Comerciais. É pós-graduado em Direito do Trabalho, Administração de Recursos Humanos e Planejamento Educacional, empresário do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e professor universitário.

Atualmente, ocupa a presidência do Sistema Fecomércio-PI/Sesc/Senac/IFPD, é também membro dos Conselhos Nacionais do Sesc, Senac e CNC, do Conselho Estadual do Sebrae PI e membro venerável da Maçonaria, dentre outros cargos.

A nova Diretoria da CNC tem a seguinte composição:

Diretoria – Efetivos

Presidente: José Roberto Tadros (AM)

1º Vice-Presidente: Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (PI)

2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Bohn (RS)

3º Vice-Presidente: Lázaro Luiz Gonzaga (MG)

Vice-Presidente Administrativo: Luiz Gastão Bittencourt da Silva (CE)

Vice-Presidente Financeiro: Leandro Domingos Teixeira Pinto (AC)

Vice-Presidentes: Abram Abe Szajman (SP), Darci Piana (PR), Edison Ferreira de Araújo (MS), José Arteiro da Silva (MA), José Lino Sepulcri (ES), José Marconi Medeiros de Souza (PB), Josias Silva de Albuquerque (PE), Raniery Araújo Coêlho (RO)

1º Diretor Administrativo: Marcelo Fernandes de Queiroz (RN)

1º Diretor Financeiro: Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues (SP)

2º Diretor Administrativo: Antônio Florêncio de Queiroz Júnior (RJ)

2º Diretor Financeiro: Ademir dos Santos (RR)

Diretores: Abel Gomes da Rocha Filho (SE), Aderson Santos da Frota (AM), Aldo Carlos de Moura Gonçalves (RJ), Alexandre Sampaio de Abreu (FNHRBS), Ari Faria Bittencourt (PR), Carlos de Souza Andrade (BA), Edgar Segato Neto (Febrac), Eliezir Viterbino da Silva (AP), Hermes Martins da Cunha (MT), Itelvino Pisoni (TO), Ivo Dall’Acqua Júnior (SP), Jeferson Furlan Nazario (Fenavist), José Wesceslau Júnior (MT), Marcelo Baiocchi Carneiro (GO), Marcos Antônio Carneiro Lameira (AC), Maurício Cavalcante Filizola (CE), Sebastião de Oliveira Campos (PA)

Conselho Fiscal – Efetivos: Domingos Tavares de Sousa (TO), Lélio Vieira Carneiro (GO), Valdemir Alves do Nascimento (AC)

Sobre a CNC

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), fundada em 4 de setembro de 1945, é a instituição sindical que representa 5 milhões de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, segmentos que, juntos, respondem por cerca de 1/4 do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e geram aproximadamente 25,5 milhões de empregos diretos e formais.

A CNC trabalha de forma integrada com 34 Federações (27 estaduais e sete nacionais), que agrupam mais de mil sindicatos empresariais. A Confederação administra também um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do Brasil – o Serviço Social do Comércio (Sesc), com atuação nas áreas de Educação, Saúde, Cultura e Lazer, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), principal agente da educação profissional voltada para o setor do comércio de bens, serviços e turismo.

Da Redação