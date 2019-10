Vagas temporárias: uma boa opção para voltar ao mercado de trabalho

A trajetória da vendedora Daniele Pauliane mostra como as vagas temporárias podem ser uma boa opção para dar entrada ou retomar ao mercado de trabalho. Ano passado, ela fez parte da levada de trabalhadores contratados temporariamente para o fim de ano, mas pelo seu bom desempenho permaneceu no emprego.

“Deixei o meu currículo em alguns lugares no mês de outubro do ano passado e três semanas depois me chamaram para entrevistas e fui contratada. Acho que o segredo é continuar tentando e ter cuidado na hora da entrevista de se apresentar para o gerente”, avalia.

Leia também: Comércio dá início à abertura de contratações temporárias em Teresina

No caso da jovem, sua experiência com vendas contou muito para a contratação no novo emprego, mas isso não é exigência única. Nesses casos, o desempenho do profissional conta ainda mais que sua bagagem, por isso, os contratos temporários também são uma boa oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego.



A comerciária Daniele conseguiu ser contratada pelo bom desempenho - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Estratégia para contratação passa por organização de ideias e responsabilidade



Segundo Cezar Antônio Tegon, presidente da Elancers Corporate e CEO do site de empregos, Vagas Online, organizar as ideias, ter uma boa estratégia, pretensão salarial e apresentar resultados de trabalhos anteriores são diferenciais para conquistar uma vaga.

“Sempre orientamos os profissionais a terem uma boa estratégia de busca de emprego. Boas vagas temporárias, em empresas promissoras, que podem render uma oportunidade efetiva são preenchidas logo, então os candidatos precisam ser ágeis. Primeiro, é importante criar um bom currículo, direto e objetivo e com pretensão salarial, pois as empresas usam esse critério para a seleção. Mostrar resultados e o seu diferencial em trabalhos anteriores também acrescentam aos olhos do recrutador. E o passo seguinte é buscar por essas vagas e cadastrar o currículo tanto em sites de empregos como nas áreas ‘trabalhe conosco’, nos sites das empresas”, explica.

Existem ainda outras estratégias após conquistar a chance temporária, com o objetivo de manter o emprego fixo. De acordo com Luciana Tegon, headhunter e sócia diretora da Tegon People Consulting, o funcionário deve ter em mente que esta pode ser apenas uma etapa para um emprego efetivo e duradouro, e por isso, precisa se destacar ainda mais.

“Sempre sugiro que o profissional converse com o superior buscando um retorno sobre seu trabalho, se o que está fazendo é satisfatório e como pode melhorar sua atuação, pois demonstrar interesse em fazer sempre o melhor também é visto como um diferencial dentro da empresa e pode garantir uma vaga definitiva. Mas é importante que as pessoas saibam que isso não pode ser um teatrinho visando apenas se tornar efetivo, mas sim uma preocupação permanente com o futuro profissional”, orienta. (Glenda

Glenda Uchôa - Jornal O Dia