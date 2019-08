Vagão da Transnordestina descarrilha e interrompe viagem do metrô de THE

Um acidente acontecido na madrugada desta terça-feira (27) acabou interrompendo a primeira viagem do metrô de Teresina durante a manhã. É que um vagão de carga da Transnordestina descarrilhou no trecho entre as estações da Miguel Rosa e Matinha, impedindo o veículo leve sobre trilhos (VLT) de concluir seu percurso.



De acordo com o diretor da Companhia Metropolitana de Teresina, Paulo Martins, o metrô só conseguiu ir até a estação da Miguel Rosa, na altura da Avenida Frei Serafim, e teve que retornar para a Estação do Itararé até que o vagão da Transnordestina fosse recolocado nos trilhos e pudesse seguir viagem.



Foto: O Dia

“Era um vagão cargueiro que vinha de São Luís e descarrilhou aqui. Fizemos a perícia e ela apontou que foi uma falha no próprio vagão e não nos trilhos. Ninguém se feriu, o veículo já foi recolocado nos trilhos e seguiu viagem. Os transtornos para os passageiros se limitaram à primeira viagem apenas. O metrô de Teresina já está funcionando normalmente”, explicou Paulo.

Ainda segundo o gestor, problemas como este, de um veículo ter que parar de operar em caso de descarrilhamento, será resolvido com a duplicação da linha férrea que corta a Capital. O relatório com o estudo e avaliação do projeto, de acordo com Paulo, já foi encaminhado à Secretaria Estadual de Transportes (Setrans), que irá tocar a obra. A previsão é a execução se inicie no final de 2020 e início de 2021.

Maria Clara Estrêla