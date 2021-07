Vacinação: segunda dose é essencial para proteção contra a Covid-19

No Piauí, até agora, 978.912 piauienses tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19. Entretanto, apenas 341.348 pessoas tomaram a segunda dose do imunizante. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), muitas pessoas não voltaram para completar o esquema de imunização, o que é considerado um risco, já que a segunda dose da vacina é fundamental para completar o esquema de proteção contra o coronavírus.

Segundo Florentino Neto, secretário de Saúde, a vacina aumenta a proteção contra a Covid-19 e a segunda dose ajuda a prolongá-la. “Se não tiver a picada de reforço, a pessoa fica menos resguardada contra o coronavírus. A vacina é a única maneira de superarmos essa pandemia, e assim termos a retomada da normalidade no nosso dia a dia. Por isso, reforçamos para que todos façam a segunda dose”, afirma o gestor.

(Foto: Divulgação/Portal O Dia)

O intervalo recomendado entre a aplicação da primeira e da segunda dose da Corona Vac é de 28 dias. Já nas vacinas AstraZeneca e Pfizer, o intervalo é de 12 semanas. Os laboratórios optaram por duas doses porque a resposta clínica era melhor com a aplicação de uma dose de reforço. A única vacina distribuída no Brasil aplicada apenas uma vez é a da Janssen. A fabricante informou que considerou satisfatórios os resultados de pesquisa com apenas uma dose da vacina.

Florentino Neto explica que por mais que a primeira dose da vacina ofereça uma pequena proteção, não é suficiente. “Quem não toma as duas doses da vacina não está protegido e ainda pode ficar com falsa sensação de segurança. Além de não contribuir para o controle da pandemia. Por isso, reforçamos o pedido para que a população não se esqueça de retornar para tomar a segunda dose”, pede o secretário.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!