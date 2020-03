A Campanha de Vacinação contra a Gripe começa hoje (23) em todo o país em meio a uma pandemia de Covid-19 (Novo Coronavírus). Embora o maior apelo das autoridades seja justamente para evitar aglomerações, é de extrema importância que o público alvo compareça aos postos para receber a imunização de modo a evitar a ocorrência de outras doenças e eventuais complicações em um caso de infecção pela Covid-19.



Esta primeira etapa da vacinação é voltada justamente para os idosos (grupo de risco para o Novo Coronavírus) e profissionais da saúde. No entanto, para evitar a formação de aglomerações e as filas, os órgãos competentes estão tomando algumas medidas. Aqui em Teresina, por exemplo, a Fundação Municipal de Saúde está utilizando as escolas do município que ficam ao lado das Unidades Básicas de Saúde (UBS) como ponto de apoio para a vacinação.

Para que não se formem grandes filas nas portas das unidades, também estão sendo distribuídas senhas de atendimento de modo que a pessoa só precisa se aproximar quando seu número for chamado.



Vacinação: FMS usa escolas como apoio para evitar aglomerações em UBS's - Foto: O Dia



No entanto, mesmo com todas as medidas e recomendações, já há formação de filas e aglomerações em alguns pontos da cidade. Segundo denúncia recebida pelo Portal O Dia, por volta das 9h30min desta segunda-feira (23), havia cerca de 300 pessoas aguardando o posto de saúde próximo à Igreja Santa Teresinha, no Dirceu II, abrir.

Procurada, a FMS reiterou que não precisa correria aos pontos de saúde para receber a vacina. O diretor de Atenção Básica da Fundação lembra que esta é apenas a primeira etapa da campanha com duração até o próximo dia 15 de abril . A campanha inteira só terminará no dia 22 de maio.

“Todas as salas de vacina, as 91 das zonas urbana e rural, e mais o Centro Integrado Lineu Araújo, estarão abertas para atender esta demanda. Mas além disso, pedimos a atenção para quem está gripado ou com febre que só procure um estabelecimento quando já estiver melhor”, diz Kledson Batista.

Vale lembrar que por conta de todas as medidas adotadas, a vacinação não será ofertada em hospitais, limitando-se apenas às UBS’s e ao Lineu Araújo. A FMS informou que está monitorando todos os postos de vacinação e orientando em relação às medidas de segurança.

Maria Clara Estrêla