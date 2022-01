Vacinação de crianças contra Covid-19 deve começar no sábado (15) no Piauí

A vacinação de crianças de 5 a 11 contra a Covid-19 deve iniciar no sábado em algumas cidades do Piauí. O primeiro lote de imunizantes tem previsão de chagada ao aeroporto Senador Petrônio Portela, em Teresina, por volta das 16:30 dessa sexta-feira (14) e ainda durante a tarde serão distribuídos para as regionais de saúde no interior do estado.

Ao todo, o Piauí receberá nessa primeira remessa 20.200 doses de vacinas contra a Covid-19 destinadas para crianças. A Sesapi afirmou que é responsável pela logística de distribuição e que as secretarias de saúde dos municípios devem se organizar para iniciar a imunização assim que as doses forem entregues.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O secretário de saúde, Florentino Neto, explicou a vacinação começará pelos grupos prioritários e logo depois seguirá a ordem decrescente do público em geral. “Vamos iniciar a vacinação de nossas crianças de 5 a 11 anos. Vamos iniciar pelo que preconiza, o que determina o Plano Nacional de Imunização, começando com as crianças com comorbidades, deficiência permanente, quilombolas e indígenas, e logo em seguida a vacinação de todo o público”, disse.

No Piauí, a Sesapi estima que 331.432 crianças devem ser imunizadas. Dentre as orientações para o momento da vacinação, está a de que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis no momento da aplicação.

“É uma nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 que nos enche de esperança em dias melhores. Por isso, conclamamos os pais e responsáveis que levem suas crianças para tomar a vacina, assim que os municípios fizeram o chamamento. As vacinas são seguras e essenciais para a proteção contra a Covid-19”, pediu Florentino Neto.

