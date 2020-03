Vacinação contra gripe é retomada para atender idosos acamados na Capital

A campanha de vacinação contra gripe em Teresina será retomada nesta terça-feira (31) para atender exclusivamente idosos que estão acamados em suas residências, em asilos ou na zona rural da Capital. Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), a estratégia foi adotada depois que Ministério da Saúde disponibilizou 14 mil doses para o município, quantidade considerada insuficiente para vacinação de todos os idosos e profissionais de saúde nessa primeira etapa da campanha.



Segundo o diretor de Atenção Básica da FMS, Kledson Batista, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) possuem uma relação de idosos acamados em Teresina. Serão com base nessas afirmações que as vacinas serão distribuídas.

“Agora, se tem um idoso que é acamado e não costuma receber visita em casa da nossa equipe de saúde, o responsável por essa pessoa pode ir à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, para fazer o cadastro”.

O presidente da FMS, Manoel Moura, pediu compreensão à população e explicou que há um trâmite no repasse das vacinas. Ele assegurou que as doses são disponibilizadas ao público-alvo da campanha assim que elas chegarem em quantidades suficientes.

"Nós reconhecemos a importância da vacina na proteção à saúde, mas pedimos a compreensão de todos nesse momento. Há um trâmite por trás do fornecimento, para assegurar a qualidade do material, de modo que o Governo Federal adquire e distribui para o Governo do Piauí, que envia para Teresina”, disse.





População vacinada contra gripe

De acordo com dados dos sistemas de informação da FMS, Teresina já vacinou 55,8% dos idosos contra a gripe. O número representa um total de 65 mil pessoas vacinadas entre idosos e profissionais de saúde. No dia 25 de março, a vacinação foi suspensa em decorrência do desabastecimento de doses por parte do Ministério da Saúde.

A vacina não cura contra o coronavírus

A vacina não protege a pessoa contra o novo Coronavírus e sim contra a Influenza, doença respiratória infecciosa cuja origem é viral. A transmissão da doença é direta de pessoa a pessoa e ocorre por meio de gotículas expelidas pelo individuo infectado com o vírus, ao falar, espirrar ou tossir. Há evidência de transmissão também pelo modo indireto, por meio de contato com a secreção de doentes.

Adriana MagalhãesJorge Machado