A Fundação Municipal de Saúde (FMS) convoca os tutores de cães e gatos das zonas Norte e Leste para a Campanha de Vacinação contra a raiva, que acontece neste sábado (28), a partir das 8h, em 136 postos nestas duas regiões. Já as zonas Sul e Sudeste serão contempladas no próximo sábado, dia 5. Confira aqui os locais de vacinação.

Por questões de logística, a campanha foi dividida em duas etapas na zona urbana. “Nós chamamos todas as pessoas responsáveis por cães e gatos das zonas Norte e Leste para que se dirijam a um posto de vacinação próximo a sua residência para que esses animais sejam vacinados”, diz Oriana Bezerra, gerente de Zoonoses da FMS.

Vacinação contra a raiva acontece nas zonas Norte e Leste amanhã. (Foto: Arquivo O Dia)



Ela lembra ainda que a vacina é a única forma de prevenção contra a doença. Ela é segura e gratuita, constituída por vírus atenuado, 2% de tecido nervoso e conservantes a base de fenol e timerosol. “Explicando ainda que a vacina é importante, pois protege, além do animal, os seres humanos que convivem com eles”, alerta a gerente.

A gerente de Zonoses alerta ainda sobre a importância dos tutores tomarem cuidados com o transporte de seus animais. “É sempre importante lembrar as pessoas para que levem seus animais no horário menos quente, que é cedo da manhã. Existem muitos animais que não realizam nenhuma atividade física e que estão acima do peso, que se os donos o levarem caminhando ao meio dia para se vacinar e voltar imediatamente, ele pode ser prejudicado”, explica Oriana Bezerra. Outro cuidado é para que eles sejam levados por pessoas com capacidade de contenção, especialmente se forem de médio de grande porte.

A raiva é uma doença viral prevenível que pode ser transmitida para humanos através de mordidas e arranhaduras de mamíferos já contaminados. A doença pode ser transmitida por animais silvestres como furões, raposas, coiotes, guaxinins, gambás e morcegos, mas a campanha contempla cães e gatos por serem animais de companhia que possuem maior convívio com os humanos.