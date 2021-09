Vacinação contra a Covid-19 aquece setor do turismo e aumenta procura por viagens no Piauí

Em meio à vacinação contra a Covid-19, o turismo é um dos setores com a maior expectativa para a retomada. O “novo normal” das viagens está sendo definido por muitos brasileiros e o quadro começa a gerar otimismo entre empresários e turistas – após o registro de uma série de prejuízos causados pela pandemia. Percebendo esse cenário, o farmacêutico João Barros, de 39 anos, contou ao PortalODia.com que apesar de ter adiado várias vezes os planos por causa do vírus, agora se sente mais à vontade para retornar a explorar o mundo.



“Continuo mantendo as precauções de higiene e distanciamento, mesmo vacinado. Com a liberação de algumas fronteiras, meus planos de viagem estão mais concretos e em breve começo a pôr em prática. A liberação de brasileiros vacinados e a exigência de quarentena e de teste são os principais fatores que me deixam mais tranquilo em relação à volta de viagens internacionais”, resumiu.

O avanço da imunização contra a Covid-19 tende a reduzir restrições a atividades, proporcionando um ambiente mais favorável. Além disso, protocolos básicos de segurança contra o coronavírus – uso de máscara facial e álcool gel para higienizar as mãos – deverão ser mantidos.

João disse que ainda há vários destinos com restrições de entrada e permanência, o que pesou na sua escolha final. Em outubro deste ano, ele irá para Marrocos e Portugal. Segundo ele, além da abertura para brasileiros vacinados, os destinos têm particularidades que chamaram a sua atenção.

“Como tenho amigos que têm projetos de viagens semelhantes a mim, estou indo para o Marrocos com alguns dias em Portugal, um destino exótico e cheio de cultura. Vai ser meu primeiro após o início da pandemia. Por adorar a culinária e a região, nada melhor do que reiniciar as viagens pela África”, disse.

O farmacêutico revelou que tem viagens marcadas desde o início de 2020, mas por causa da pandemia tiveram que ser adiadas. As viagens para Europa e América do Sul ficarão para o próximo ano. “A Turquia e a Coreia do Sul vão ficar para as férias e para o meu aniversário. Tenho um convite de casamento na Grécia, em junho do próximo ano”, completa.

Destinos mais procurados e expectativas do setor

A recuperação completa do turismo, entretanto, só deve ocorrer em 2022, segundo especialistas do setor. Zé Filho, sócio e administrador de uma agência de viagens localizada na zona Leste de Teresina, revelou que a procura para o segundo semestre deste ano aumentou, principalmente para destinos nacionais. Contudo, para o Reveillon, ainda é bem tímida. “Destinos nacionais, a serra gaúcha, São Paulo com Campos dos Jordão e Porto de Galinhas com Recife. Já nos destinos internacionais, Ilhas Maldivas, Dubai e Cancun”, revela.

Atualmente, para entrar em diversos países são exigidos comprovantes de vacinação contra várias doenças, como a febre amarela, por exemplo. A da Covid-19, enfatizou Zé Filho, também será indispensável. O administrador fala ainda sobre a expectativa do setor em relação a vacinação. “A imunização traz mais segurança e conforto, tanto para quem viaja como para quem recebe o turista. Nossa esperança é de que com a vacinação em massa, se abram mais fronteiras e que acabem a exigência das quarentenas, visto que isso inviabiliza uma viagem de curta permanência”, afirma.

A aceleração da digitalização de serviços demandada pela pandemia promete trazer novidades para o turismo. Entre elas, passaporte eletrônico, incluindo um específico para saúde. O passaporte eletrônico de saúde poderá conter, além desses comprovantes, resultados de exames que também possam vir a ser exigidos, como o PCR, usado para detecção da presença do coronavírus. A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Lata) criou um aplicativo de celular que contém o passaporte de saúde com todas as informações.

Planejamento de roteiros

Uma consultora de viagens ouvida pela nossa equipe deu algumas dicas na hora de planejar uma viagem. Segundo a profissional, viajar, seja a curto ou a longo prazo, virou um risco não só pela questão da contaminação, mas pelo cenário atual. Economizar, planejar e cuidados com saúde ainda são as medidas mais eficazes.

“Assim como tudo nessa pandemia, viajar é um risco. Você precisa saber qual risco você quer tomar. Você pode se arriscar viajando agora, quando os lugares estão reabrindo aos poucos ou planejar daqui um ano e meio. Com a pandemia, não existem mais certezas. Portanto, minha indicação é viajar com segurança agora, quando as fronteiras estão reabrindo até o final do ano. Além disso, buscar economizar porque uma das coisas que pensam é a própria moeda, no caso do dólar e o euro, principalmente porque estes sofreram uma alta enorme”, esclarece a consultora.

Ainda segundo a profissional, outro fator a ser considerado é a hospedagem. Locais mais distantes dos grandes centros de turismo pode ser a solução. Outra dica é ficar atento aos sites de viagens, pois as passagens podem estar mais baratas. A ideia, segundo ela, é cortar custos.

“A hospedagem é uma coisa que também pesa muito. Ao invés de procurar um hotel, você pode aderir a um Airbnb – empresa americana de hospedagem online – ou dividir o espaço com alguém. Nesse processo, você consegue cortar alguns custos. Outra dica é se hospedar em locais que não estão perto dos centros de turismo porque eles são mais baratos. Outra sugestão é ficar atento aos sites de viagens para procurar passagens mais baratas”.

E nada de deixar tudo para última hora. O viajante, mais do que nunca, precisa estar ciente dos documentos necessários para a entrada em cada país. “Um mês antes você já precisa ver o que você precisa de fato para entrar nesse país. Então esse é um cuidado que deve ser redobrado. Tem países que pedem não só o certificado de vacinação, mas também o PCR negativo em até 48 horas. Tudo isso você precisa ficar atento”, finaliza.





Como emitir certificado digital de vacina contra a Covid-19?

Se você já se vacinou contra a Covid-19, seja com imunizante de uma ou duas doses, saiba que é possível obter um Certificado Nacional de Vacinação (CNV) específico para a doença, emitido pelo Ministério da Saúde de forma eletrônica, por meio do site e do aplicativo do sistema Conecte SUS.

O documento serve como comprovante legal de conclusão do sistema vacinal e pode ser útil para viajantes que planejam ir a países que permitem a entrada de brasileiros mediante a apresentação de comprovante de vacinação.

Conforme o Ministério da Saúde, o certificado, contudo, não tem validade internacional, ficando a critério de cada país decidir sobre sua aceitação. O mais recomendado é que quem pretende viajar para fora do Brasil consulte as informações mais atualizadas junto à embaixada do país que pretende visitar.

