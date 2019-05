Vacina da gripe ficará disponível para toda a população a partir do dia 3

A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de junho, as doses restantes da Campanha de Vacinação contra a gripe estarão disponíveis para toda a população. O anúncio foi feito no início da noite de quarta-feira (29), pelo ministro Luiz Henrique Mandetta.

A campanha se encerra oficialmente nesta sexta, 31. Em Teresina, 180.596 pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 75,01% da meta de 223 mil pessoas. Entre a população prioritária, os idosos registraram a maior cobertura vacinal, com índice de 95,68%.

Outros grupos prioritários tiveram os seguintes índices de cobertura: gestantes (72,06%), trabalhadores da saúde (78,25%), crianças de 6 meses a 5 anos (68,40%) e puérperas (67,43%).

Completam a lista de grupos prioritários: profissionais da saúde, pessoas de qualquer idade com doenças crônicas, população indígena, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores do sistema prisional e professores.

A partir da segunda-feira, as 104 salas de vacina mantidas pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) estão autorizadas a vacinar qualquer pessoa que tenha interesse em se imunizar contra a doença. “A vacina é segura, feita com fragmentos do vírus morto e a possibilidade de efeitos adversos é mínima”, garante a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba.

Em Teresina, cerca de 75% do público prioritário foi vacinado até esta quinta-feira (Foto: Poliana Oliveira / O DIA)

A imunização protege contra três cepas do vírus, os da influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B.



A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada, ao falar, tossir e espirrar, ou pelas mãos, que, após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias, pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos ou nariz.

Além da vacina, a prevenção deve ser feita com cuidados básicos de higiene. “Devemos sempre lavar as mãos da ponta do dedo até o cotovelo com água e sabão, lavar os filtros de ar condicionado mais de uma vez por semana e arejar os ambiente, pois a circulação de ar diminui as chances de contaminação”, aconselha Amariles Borba. “O tratamento deve ser repouso, boa alimentação e hidratação intensa”, completa a diretora.