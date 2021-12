Vacina Covid: Sesapi atende parecer da Anvisa e mantém prazo da dose de reforço

O Governo do Piauí decidiu manter o prazo de cinco meses de intervalo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, atendendo parecer da Anvisa. A agência reguladora também já repassou orientações para que o Governo de São Paulo reavaliasse a mesma decisão de antecipar a dose.

De acordo com a Anvisa, existem poucos dados sobre a aplicação da dose extra, mas eles costumam indicar intervalo de seis meses. O Ministério da Saúde, no entanto, estabelece o prazo de cinco meses.

Foto: O Dia

Na nota, a agência diz não saber se os benefícios superam os riscos para o uso de reforço no intervalo de quatro meses para todos os adultos com 18 anos ou mais, independentemente da vacina ofertada e do esquema vacinal primário.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, o Governo do Piauí sempre priorizou a Ciência e vai continuar seguindo. “A nota da Anvisa estimulou para que nós pudéssemos manter o prazo que já estava estabelecido anteriormente”, diz o gestor.