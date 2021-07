Vacina covid: Piauí recebe esta semana mais de 21 mil doses da Janssen

O Piauí receberá ainda esta semana 21.250 doses da vacina da Janssen. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23) pelo governador Wellington Dias em suas redes sociais. Essa parcela destinada ao Piauí faz parte do lote de 1,5 milhão de imunizantes que chegou ao Brasil ontem. A expectativa é que, com a chegada das doses, a campanha estadual de vacinação dê uma acelerada, porque a vacina da Janssen imuniza com uma única aplicação em até 14 dias.



“A distribuição será feita pela Sesapi imediatamente após a conferência das vacinas. Peço que as prefeituras atualizem o vacinômetro para que possamos acompanhar a situação da vacinação em cada município. Se chegou até sua vez, vá até o posto de vacinação mais próximo”, disse o Wellington Dias

Além das vacinas da Janssen, o Piauí vai receber também 44.800 doses da Coronavac e 31.590 doses da Pfizer.

Pelo vacinômetro, o Piauí vacinou 891.305 pessoas com a primeira dose e 321.182 com a segunda dose. O percentual da população vacinada com a primeira dose é 27,16% e com a segunda dose, 9,79%.

