Vacina covid: Piauí recebe 65.860 doses para população geral e grupos essenciais

O Piauí recebe ainda esta semana mais 65.860 doses de vacinas contra a covid-19 para dar andamento ao Plano Estadual de Imunização. Conforme determinação da Comissão Intergestora Bipartite, 50% destes novos imunizantes será usado para vacinarem primeira dose a população em geral dos 18 a 59 anos que ainda não foram contempladas nos demais grupos, 30% irá para as pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades; e 20% vai para os serviços essenciais escolhidos pelos Conselhos Municipais de Saúde.



Serão 56.500 doses da vacina Oxford AstraZeneca, que devem chegar a Teresina em um voo com desembarque previsto para as 12h15min de hoje (30), e mais 9.360 doses do imunizante da Pfizer previstas para chegarem na quinta-feira (01) às 15h30min.



“Estamos trabalhando para avançar com mais celeridade na imunização do povo do Piauí. Por isso pedimos a colaboração dos municípios para que vacinem e realizem o cadastro nos sistemas e da população que procure os postos de saúde, no dia de sua vacinação e que retornem quando estabelecida a data do retorno para a segunda dose, que é de suma importância para o seu ciclo vacinal ser completo”, enfatiza o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Segundo os dados do Vacinômetro da Sesapi (Secretaria Estadual de Saúde), o Piauí já aplicou 974.830 vacinas de primeira dose e 339.612 de segundas doses, e receberam a vacina da Janssen, que só precisa de uma dose para completar o ciclo de imunização, 1.487 piauienses. O Piauí já conta com 10,35% de sua população totalmente imunizada contra a Covid-19.

