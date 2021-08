Usuários relatam dificuldade de atendimento no Detran; sistema está fora do ar há 2 dias

Espera e indefinição. É esta a realidade de quem precisa de atendimento junto ao Detran-PI (Departamento Estadual de Trânsito) para regularizar documentação veicular e resolver problemas de infrações de trânsito. Isto, porque o sistema do órgão está fora do ar já há dois dias devido a uma avaria no Data Center, um equipamento da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), que sustenta a rede de vários órgãos da administração pública estadual.



O problema foi detectado durante uma manutenção de rotina na última terça-feira (10) e deve ser resolvido até a próxima segunda-feira (16). Até lá, somente os serviços de habilitação estão funcionando no Detran. E quem mais sofre em meio aos problemas é justamente o usuário que precisa de atendimento.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

É o caso, por exemplo, da dona Maria do Socorro Cavalcante, 54 anos, que já perdeu as contas de quantas vezes precisou ir ao Detran para resolver um problema simples de emplacamento de veículo. Hoje (13) ela foi mais uma vez na esperança de conseguir ser atendida, mas não conseguiu nem entrar no órgão porque o sistema está inoperante.

“Estou aguardando pra ver se o sistema entra. Aqui é assim: é lento e quando não é lento é fora do ar direto. A gente não vem aqui só uma vez pra resolver o que tem que resolver, geralmente vem duas, três vezes. Eu já perdi a conta das vezes que tive que vir e sempre falta alguma coisa que não pode ser acessada porque o sistema está fora do ar”, relata.

Quase uma hora depois de chegar ao Detran, dona Maria do Socorro aguardava do lado de fora do órgão sem nenhuma notícia sobre se iria conseguir ou não o atendimento que buscava hoje. “Não é fácil. A gente sai de casa pagando caro pra chegar aqui e perde tempo. Eu tenho meus afazeres, fica difícil vir e não resolver. A gente já vem procurando tempo pra depois chegar aqui e não dar em nada”, dispara.



Dona Maria do Socorro relata a dificuldade em ser atendida no Detran - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Sistema deve retornar até segunda-feira

Em conversa com a reportagem do Portalodia.com, a assessoria do Detran-PI informou que a queda do sistema não é culpa do órgão e sim de um problema externo detectado no servidor da ATI que alimenta a rede do Estado de uma maneira geral. A previsão é de que até segunda-feira (16), esse defeito já tenha sido corrigido e o Detran volte a operar dentro da normalidade. O órgão acrescentou ainda que somente os atendimentos de veículos e infrações de trânsito estão prejudicados.

Em nota, a ATI informou que já fez a abertura do chamado junto ao fabricante do equipamento em caráter de urgência para solução e continuidade dos serviços que são disponibilizados no Detran.

