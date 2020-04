Uruçuí foi a cidade que mais choveu no Brasil neste domingo

Na grande Teresina, os 12 primeiros dias de abril foram mais quente que a média, isso aconteceu por causa da baixa cobertura de nuvem e incidência de radiação solar na região. Mas outro fenômeno também chama atenção, há três dias uma chuva concentrada atinge do extremo sul do estado até a faixa serradeira.

O mapa mostra a variação de temperatura no Piauí, a parte azul mostra o que sul teve temperaturas mais baixas e a região norte está laranja com temperaturas mais quente.

Uruçuí foi a cidade que apresentou o maior acumulado de chuva do Brasil neste domingo, 12, chegando a 96,8 mm segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Cidades com maiores acumulados de chuva, segundo o INMET:

⛈ Uruçuí-PI: 96,8mm

⛈ Feijó-AC: 93,0mm

⛈ Canavieiras-BA: 79,8mm

⛈️ Cruz Das Almas-BA: 79,2mm

⛈ Belterra-PA: 78,6mm

⛈ Posse-GO: 77,6mm

⛈ Tarauacá-AC: 70,4mm

🌧 Maraú-BA: 70,4mm

🌧 Manicore-AM: 63,8mm

🌧 Tucumã-PA: 61,8mm

🌧 São José Do Xingu-MT: 56,4mm

🌧 Tucuruí-PA: 55,0mm

🌧 Monte Alegre-PA: 54,8mm

🌧 Lençóis-BA: 50,0mm

Acumulado: 9:00am do dia 12/04/2020 a 9:00am do dia 13/04/2020





Só em abril o município já totaliza mais de 150 mm de acumulado.

Uruçuí atingiu 150mm de chuvas só em abril

"Estamos diante de um fenômeno atípico, por que o mês de abril sinaliza o final da estação do sul do estado, porém o que acontece é a entrada de umidade a partir da massa de ar frio. O ciclone extratropical que se formou no Atlântico Sul interferiu nessa dinâmica. assim zona de convergência ficou recuada e não nos afetou", explica o meteorologista Werton Costa.

O climatologista lembra que que essas chuvas volumosas podem interferir nas colheitas da soja, pois a soja precisa estar seca e não é interessante esses padrões de umidade.

Sandy Swamy