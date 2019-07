Ursa Marsha morre em São Paulo em decorrência de um tumor ovariano

Foi confirmada nesta quarta-feira (24) a morte da Ursa Marsha, que ficou conhecida como “a ursa mais triste do mundo”. Marsha vivia em Teresina, antes de ser transferida para um santuário em São Paulo, em setembro do ano passado. No local, o Rancho dos Gnomos, ela foi rebatizada de Rowena.

A equipe do santuário usou as redes sociais para anunciar o falecimento da ursa e explicar o que aconteceu. Segundo o tratador e a veterinária do Rancho dos Gnomos, Marsha apresentou, nos últimos dias, uma mudança em seu padrão de alimentação e isso gerou um alerta nos profissionais. Ontem, ela começou a sentir desconforto abdominal e chegou a ser medicada e a fazer exames, mas não resistiu.

A necropsia, feita no Hospital Veterinário da USP, atestou que Marsha tinha um tumor grave no ovário, que causou repercussão em seu sistema nervoso. Ela teve uma convulsão que a levou à morte.



Foto: O Dia

Foram muitas as manifestações de carinho e homenagem à Ursa Marsha nas redes sociais. Dentre elas, a da ativista Luísa Mell, que esteve em Teresina para acompanhar a transferência do animal para o santuário em São Paulo. Em seu Instagram, Luísa postou um vídeo da ursa com uma mensagem em que diz: “Que sua vida e sua existência não tenham sido em vão [...] Esteja onde estiver, saiba que a amei com todo o meu coração e tenho por você o mais profundo respeito”.

Transferência

Em setembro de 2018, a Ursa Marsha foi transferida do Zoobotânico de Teresina para o Santuário Rancho dos Gnomos, em São Paulo, em um processo que gerou debates e discussões envolvendo entidades de proteção animal e ambientalistas. O principal argumento para os que eram a favor da transferência era de que Marsha não estava em um ambiente ideal aqui em Teresina, sobretudo por conta das altas temperaturas.

Os que eram contra a transferência, alegavam que se tratava de um animal em idade avançada e que poderia não resistir à viagem. O processo para retirada da ursa do zoobotânico levou cerca de seis horas e a viagem foi feita em um avião cedido pela FAB.

No Rancho dos Gnomos, Marsha foi rebatizada como Rowena, em sinal ao início de sua noiva vida em um novo habitat.

Maria Clara Estrêla