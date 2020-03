Universidade do Delta do Parnaíba poderá realizar testes do Coronavírus

Os testes para o diagnóstico de possíveis casos do novo coronavírus (Covd-19) no Piauí, atualmente realizados exclusivamente Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) em Teresina, poderão ser feitos também pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar).

Laboratório de Saúde Pública de Parnaíba (Foto: Reprodução/UFDPar)

Isso porque a instituição de ensino e pesquisa solicitou, junto ao Ministério da Educação (MEC) na última quinta-feira (19), um orçamento emergencial na ordem de R$ 175 mil, para aquisição de insumos para montagem de aproximadamente 1.500 kits de testagem para a doença, bem como da aquisição equipamentos de proteção individual para os envolvidos nesta ação..

“Estamos nos organizando para isso. Vamos fazer a aquisição dos materiais para fazermos a montagem dos kits, pois temos laboratórios e virologistas com capacidade para realização disso. A universidade está se organizando para ajudar nesse momento difícil”, informou o professor doutor Alex Marinho, reitor da UFDPar.

Parte da estrutura laboratorial da universidade (Foto: Reprodução/UFDPar )

Embora seja uma situação emergencial, ainda não há uma estimativa de quando os recursos estarão disponíveis para a universidade iniciar esse trabalho de diagnóstico do Covid-19 na região, mas já monta estratégia com seus biomédicos e com o Hospital Regional de Parnaíba.

“Como é um recurso emergencial, acredito que irão nos enviar em breve. Vamos acelerar e correr contra o tempo, pois existem ainda várias questões e protocolos que precisamos seguir. Vamos correr contra o tempo, para que a universidade possa colaborar nesse momento de dificuldade”, reforça Marinho.

É importante ressaltar que os testes que poderão ser realizados pela UFDPar serão os dos quadros virais, para diagnóstico preliminares do novo coronavírus. Os exames específicos para identificação da enfermidade continuam sendo realizados pelo LANCEN na capital.

Breno Cavalcante