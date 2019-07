Unimed Teresina promove educação ambiental no litoral piauiense

Parnaíba e Luís Correia, no litoral piauiense, sediam ações esportivas e de educação ambiental desde quinta-feira (25). A Unimed Teresina apoia o projeto Ecotur, de iniciativa do Grupo O Dia, que ocorre até domingo, na Praia de Atalaia, na Barraca Carlitus.



A ênfase do projeto este ano é conscientizar sobre o descarte do lixo, a preservação da vida marinha e a importância da atividade física para melhor qualidade de vida.

Ações do Ecotur acontecem até domingo. Foto: Jailson Soares/O DIA

Para o Presidente da Unimed Teresina, o médico urologista Emmanuel Fontes, saúde ambiental e saúde social são pilares da sustentabilidade. “O Sistema Unimed Teresina tem foco em promover a saúde das pessoas, e isso está diretamente ligado à qualidade do nosso meio ambiente. Por isso, incentivar eventos locais de preservação e conservação desse meio é muito importante. É sustentável”, analisa.

O período de férias leva a um movimento mais intenso do litoral, com aumento do volume de lixo e potencial risco à vida marinha. Além disso, é o período em que a preocupação com a saúde deve se manter em alta. O médico Edson Vale, da Unimed Teresina, chama a atenção para os cuidados com a hidratação. “É recomendado que a pessoa beba de 3 a 4 litros de água por dia. Esse volume é o ideal para manter-se hidratado, sobretudo diante de exposição ao sol e exercícios físicos”, recomenda.