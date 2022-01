Única cidade sem óbitos por covid-19 no Piauí registra a primeira morte pela doença

A cidade de São Luís do Piauí, localizada a 306 km de Teresina, registrou a sua primeira morte causada pela covid-19, um ano e nove meses após o início da pandemia no estado. O município foi o último dos 224 a registrar uma morte em decorrência da doença. A vítima fatal era um homem de 75 anos.



De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, além do óbito em São Luís do Piauí, apenas mais uma morte por covid-19 foi registradas nas últimas 24 horas. A segunda vítima fatal também era do sexo masculino e tinha 89 anos. Ele era natural de José de Freitas.

Foto: Prefeitura de São Luís do Piauí

Foram registrados, no Piauí, 38 casos confirmados nas últimas 24 horas. Destes, 26 são mulheres e 12 são homens com idades que variam de 17 a 95 anos.

Os casos confirmados no estado somam 344.668 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam 7.305 casos e foram registrados em 224 municípios.

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 266 estão ocupados, sendo 156 leitos clínicos, 92 UTI’s e 18 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 24.349 até o dia 12 de janeiro de 2022.

A Sesapi estima que 337.097 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para morte.