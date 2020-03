Ultrapassagens proibidas aumentam 7,7% em rodovias federais do Piauí

O número de ultrapassagens proibidas em rodovias federais do Piauí aumentou em 7,7% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo um levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgada nesta quarta-feira (04). Somente nos dois primeiros meses do ano, 1.422 condutores foram flagrados realizando as manobras proibidas.



Foto: Divulgação PRF.

Segundo a PRF, a ultrapassagem indevida, seguida de colisão frontal, é a principal causa de mortes em rodovias do Piauí. A polícia informou ainda que tem intensificado as fiscalizações em pontos onde há maior incidências das infrações na tentativa de coibir as práticas.

Conformo o balanço da PRF, no ano passado, foram registrados 123 acidentes com 184 feridos e 45 mortos, nos primeiros meses deste ano, foram 11 acidentes que resultaram em 18 feridos e 04 obtidos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia