UFPI quer exigir passaporte de vacinação para efetuar matrícula de alunos

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) comunicou, nesta quinta-feira (20), que está adotando procedimentos administrativos para que o comprovante de vacinação contra Covid-19 seja apresentado pelos alunos no momento da matrícula. Segundo a instituição de ensino, a providência faz parte de uma série de cuidados que a universidade está adotando para o retorno das aulas, a partir do dia 07 de fevereiro.

Foto: Divulgação/UFPI

Os protocolos aprovados na última terça-feira (18) determinam que a exigência seja feita a todos os cursos e que os alunos que não apresentarem o comprovante devem ter em mãos um teste de covid-19 realizado em no máximo 72 horas. Além disso, também fazem parte das medidas adotadas:

- As aulas práticas, se presenciais, precisam atender a um limite de alunos por vez, podendo ser fragmentadas em mais de uma turma;

- As aulas teóricas são ofertadas preferencialmente no formato remoto;

- Foram aprovadas orientações para acompanhamento de casos suspeitos, controle que visa evitar o contágio;

- As unidades de ensino (cursos, departamentos e centros) podem adotar medidas complementares de reforço.

A partir do início de fevereiro, a instituição irá ampliar o regime híbrido de ensino, que implica na oferta de disciplinas no modelo remoto convivendo com outras em formato presencial. “Nossa preocupação é adotar todas as providências no sentido de garantir a biossegurança de toda a comunidade universitária”, diz o vice-reitor Viriato Campelo, que coordena o comitê gestor de crise, responsável por monitorar o quadro sanitário nos quatro campi da UFPI.

Segundo o vice-reitor, o comprovante deverá ser apresentado de forma digital, no momento da matrícula, por meio do sistema próprio da instituição.

Restaurante

A UFPI também está tomando medidas para adequar outros setores da universidade às novas condições. No caso da Residência Universitária, a instituição vai continuar com o auxílio-residência, para que os estudantes possam se manter enquanto fica concluída a reforma da REU. No caso do Restaurante Universitário, o número de usuários será 40% menor, diante do distanciamento e da instalação de cabines individuais.

Outro setor que passa por importante ajustes é a Biblioteca. A UFPI vai manter o acesso remoto ao acervo, mas também retoma os empréstimos físicos. Com um detalhe: os alunos não poderão frequentar a biblioteca. Eles poderão fazer o empréstimo via web e recolher o livro fisicamente, em condições totalmente controlada.