Ufpi e Uespi divulgam suas listas de espera do Sisu 2020.1

Depois do Instituto Federal do Piauí (Ifpi), foi a vez da Ufpi e da Uespi (Universidades Federal e Estadual do Piauí) divulgarem suas respectivas listas de espera do Sisu 2020.1. Importante lembrar que a lista de espera não significa convocação automática nem garante a vaga no curso pretendido pelo candidato. Tanto a Ufpi quando a Uespi vão divulgar na próxima semana a lista de convocados, então os candidatos devem ficar atentos ao cronograma.





Foto: Reprodução

A divulgação da próxima chamada sairá no dia 17 de fevereiro para os candidatos da lista espera da Ufpi. Já a primeira convocação da Uespi terá lugar amanhã (14). As matrículas institucionais para os convocados da Universidade Federal serão realizadas nos dias 10, 20 e 21 de fevereiro.

Confira aqui a lista de espera da Ufpi

Confira aqui a lista de espera da Uespi



Confira aqui a lista de espera do Ifpi



Maria Clara Estrêla