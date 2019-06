Ufpi conquista os três primeiros lugares em premiação acadêmica

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) conquistou os 3 primeiros lugares do Prêmio José Marques de Melo de incentivo à pesquisa em Comunicação promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia (Alcar) durante o XII Encontro Nacional de História da Mídia. Os 2 primeiros lugares foram alcançados pelos alunos do Curso de Comunicação Social - Jornalismo, Kamilo Carvalho de Almeida e Geovane Pereira da Silva, sob orientação da Profa. Dra. Nilsâgela Cardoso Lima; e o terceiro lugar foi conquistado pela aluna do Curso de História, Cibele da Silva Andrade, orientanda da Profa. Dra. Claudia Cristina da Silva Fontineles.



Alunos premiados acompanhados do historiador francês Roger Chartier



Os trabalhos premiados foram: "Jornal A Luta e a produção discursiva sobre missão da imprensa e do jornalismo piauiense em 1952", de Kamilo Carvalho de Almeida; ""O Novo Horizonte": imprensa e construção da identidade e memória coletiva da raça negra nos anos de 1940", de Geovane Pereira da Silva; e ""A Boa Nova no Ar": História e Memória sobre as Rádios Comunitárias”, de Cibele da Silva Andrade.

O XII Encontro Nacional de História da Mídia - ALCAR 2019 está sendo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de 19 a 21 de junho, com o objetivo de reunir investigadores que realizam pesquisas que interligam os campos da História e da Comunicação e que procuram sanar lacunas existentes na historiografia do campo por todo o país. O prêmio é direcionado a graduandos que apresentaram suas pesquisas e que não tenham vinculação com a diretoria nem com os realizadores do evento.

