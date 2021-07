UESPI: Programa de Auxílio Alimentação Estudantil é aprovado em comissão da Alepi

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou o Projeto de Lei Ordinária do Governo nº 23/21, que cria o Programa de Auxílio Alimentação Estudantil no âmbito da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). O benefício é direcionado aos estudantes de cursos de graduação, na modalidade presencial, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

De acordo com a pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), as dificuldades financeiras podem ser um dos motivos que mais levam o aluno a pensar em desistir do curso. Nesse sentido, o deputado Francisco Limma (PT), relator do projeto, destaca a importância da iniciativa. “Quando fui aluno da Universidade Federal, passei os cinco anos me alimentando no restaurante universitário e residindo numa residência universitária. Quero parabenizar o executivo e a Uespi por essa iniciativa. É um projeto de grande valor social, um auxílio a estudantes de baixa renda que lutam para mudar de vida por meio dos estudos”, ressaltou.

A proposta, aprovada ontem (05), segue para apreciação da Comissão de Saúde, Educação e Cultura, assim como o Projeto de Lei nº 61/21, da deputada Flora Izabel (PT), que institui a política de treinamento em primeiros socorros nas escolas e clubes; o Projeto de Lei Ordinária do Governo nº 24/21, que visa permitir o pagamento das bolsas do Programa de Alfabetização na Idade Certa por organizações governamentais e organizações da sociedade civil; e o Projeto de Lei nº 77/21, da deputada Teresa Britto (PV), que busca incluir no grupo prioritário de vacinação pessoas com câncer e em fase pós-tratamento oncológico.

Com informações da Alepi

