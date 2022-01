UESPI: Professor Evandro Alberto é nomeado reitor da instituição

O professor e doutor Evandro Alberto de Sousa e o professor-doutor Jesus Antônio de Carvalho Abreu foram nomeados, respectivamente, reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) nesta sexta-feira (14). A cerimônia aconteceu na cidade de Picos, no Campus Professor Barros Araújo, e contou com a presença do governador Wellington Dias.

Segundo o governador, foi um momento de consolidar o processo democrático e nomear o reitor e vice-reitor da Uespi. “Respeitamos a vontade dos trabalhadores e da comunidade estudantil”, diz Wellington, enfatizando que há um compromisso de seguir trabalhando no sentido de garantir as condições de realização de concurso para ter um quadro permanente para a universidade, conforme a necessidade da instituição.

(Foto: Roberta Aline/Ccom)

O governador destacou a expansão da universidade e o papel da Uespi com o desenvolvimento do Piauí, junto com a Fapepi e com a própria Fundação Uespi. “Queremos garantir a presença da universidade com curso superior em todos os municípios e vamos investir na estrutura física, na aquisição de equipamentos para garantir mais qualidade tanto para a população estudantil quanto para os que trabalham.

“É muito bom saber que a OAB nacional premiou a Uespi por ter o curso de Direito entre os melhores do Brasil e isso mostra que estamos no caminho certo, atendendo mais pessoas, com muita qualidade, com uma das maiores universidades estaduais do País”, diz.

(Foto: Roberta Aline/Ccom)

O reitor, professor Evandro Alberto falou de sua alegria em ser nomeado no campus onde começou sua atividade como servidor da Uespi. “Vencemos a eleição com 58% dos votos e estamos aqui no campus professor Barros Araújo, em minha unidade de origem”, comenta, declarando que vai trabalhar para melhorar as condições de atendimento da Uespi, fazer concurso para professor e técnico. “Vamos atuar de forma aguerrida para que a Uespi siga firme, crescendo com qualidade e transformando a vida das pessoas”, disse.



O vice-reitor, professor Jesus Antônio demonstrou sua alegria e disse que está com disposição renovada e com força e vontade para trabalhar por uma Uespi grande e comprometida com o desenvolvimento do Piauí.

Com informações da Ccom