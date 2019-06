O Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) torna público a abertura de inscrições ao Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol e Francês).

Uespi lança edital para exame de proficiência em três idiomas. (Foto: Arquivo O DIA)



O exame de proficiência visa a valiar a capacidade de compreensão e leitura em língua estrangeira moderna (Inglês, Espanhol e Francês) do candidato, com vistas ao bom cumprimento das atividades de aprendizagem e pesquisa no âmbito dos cursos de mestrado e/ou doutorado. O Exame de Proficiência constará de Prova Escrita, de caráter eliminatório, em uma única etapa.

Poderão se inscrever no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira:

Alunos já inscritos em cursos de pós-graduação stricto sensu;

Candidatos que pretendem ingressar em cursos de pós-graduação strictu sensu.

As inscrições serão realizadas no período de 13/06/2019 a 01/07/2019 de segunda a sexta, exceto feriado(s), no Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL, no Campus Poeta Torquato Neto.

A prova escrita do Exame será realizada no dia 9 de julho de 2019, às 8h30 (horário do Piauí – inicio), as 12h30 (término) no campus Poeta Torquato Neto nas dependências a serem divulgadas posteriormente pelo CCHL – Uespi.

Confira o EDITAL

Da Redação