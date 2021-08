Uespi lança edital para contratação de 190 professores substitutos; veja

Foi lançado nessa quinta-feira (5) o edital de seletivo para Professor Substituto da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e o edital do Auxílio de Alimentação, através de live no canal do Youtube da UESPIOficial e do Governo do Estado. Na ocasião, estiveram presentes autoridades da Administração Superior da UESPI e do Governador do Estado do Piauí.



Foto: Divulgação/Governo do Piauí

Para o edital de professor substituto serão ofertadas 190 vagas a serem distribuídas pelos 12 campi da universidade. O edital de Auxílio Alimentação destina 2.431 vagas para os alunos da graduação na modalidade presencial, que estejam regularmente matriculados, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A bolsa será no valor de R$ 200,00 mensais.

Em solenidade, as autoridades ressaltaram que o lançamento dos editais traz novas oportunidades para a UESPI e para o Piauí. O reitor Evandro Alberto destacou que o momento representa uma grande conquista para a nossa universidade. “Hoje acontece o lançamento de dois editais muito importantes para toda a comunidade acadêmica da nossa instituição. É importante destacarmos que com o lançamento do edital para professor Substituto, prevemos o preenchimento de 500 disciplinas que estão sem professor”, explica.

Na cerimônia, o Governador do Estado, Welington Dias, acrescentou que o certame é reflexo do empenho da comunidade acadêmica da UESPI. “Todo o corpo discente e docente sempre envolvido em lutas importantes, de um lado trabalhando por soluções e de outro trabalhando por melhorias e investimentos. Ficamos felizes com mais um avanço da nossa universidade”, comemora.

Edital de Professor Substituto

Objetivando atender as necessidades dos campi universitários da UESPI, o edital foi lançado com 190 vagas, sendo 59 para 20 horas e 131 para 40 horas. As vagas serão distribuídas de acordo com a necessidade de cada campi. As áreas abrangidas serão Direito, Letras-Português, Inglês e Espanhol, Pedagogia, Ciências Biológicas, Geografia, História, Libras, Agronomia, Zootecnia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Educação Física, Enfermagem, Matemática, Ciências Sociais, Filosofia, Comunicação Social, Odontologia, Física, Química, Medicina, Psicologia, Biblioteconomia, Turismo, Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica.

O certame consistirá de três etapas: Avaliação Escrita, Avaliação de Desempenho Didático e Avaliação de Títulos, para todos os grupos de concorrência por área e será realizado conforme Cronograma de Execução do edital.

As remunerações para professor Auxiliar, Assistente e Adjunto:

Auxiliar (Especialista) R$ 1.140,61 (20 horas) | R$ 2.281,23 (40 horas)

Assistente (Mestre) R$ 1.711,02 (20 horas) | R$ 3.421,84 (40 horas)

Adjunto (Doutor) R$ 2.566,38 (20 horas) | R$ 5.132,7 (40 horas)

O edital completo com vagas com distribuição por campi, documentos para inscrição e período de inscrição estará disponível no site da NUCEPE amanhã (06).

O edital viabiliza recursos para garantir aos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica uma refeição diária. São 2.431 vagas e a bolsa será no valor de R$ 200,00 mensais.

O reitor da UESPI, Evandro Alberto de Sousa, destacou durante a transmissão que o auxílio alimentação é uma política de assistência estudantil muito importante que vai ajudar muitas famílias. “Eu queria agradecer o compromisso do Governador com a questão social, o Secretário de Fazenda Rafael Fontineles que desde que tratamos sobre a necessidade de se ter esse auxílio alimentação, pago na forma pecuniária, foi acolhido”, disse.

O governador Welligton Dias parabenizou todos os envolvidos no processo de aprovação do Auxílio Alimentação Estudantil, desde a discussão na Assembleia Legislativa que foi primordial para a aprovação desse programa na UESPI e o envolvimento dos professores.

Confira o edital com todos os requisitos de participação e período de inscrição.

Com informações da Uespi

