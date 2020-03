UBS passam a concentrar serviço de urgência odontológica durante pandemia

A partir desta terça-feira (24), os serviços de urgência odontológica estarão disponíveis em Teresina exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde do bairro Saci e do Buenos Aires, zona sul e norte, respectivamente. A medida foi adotada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) em cumprimento ao plano de contingência criado para o enfrentamento do Coronavírus.



Foto: Arquivo Sistema O Dia.

O gerente de saúde bucal da FMS, Dante Freitas, alerta que o serviço foi estruturado para atender casos estritamente necessários, como dor de dente intensa, inchaço bucal, edemas e traumas dentários. “Nós realocamos cirurgiões dentistas de Hospitais e UPAs para estes dois locais. Eles farão atendimentos de segunda a sexta-feira, nos horários de 7h às 14h e das 14h às 21h”.

Ele explica que as superfícies do ambiente odontológico podem ficar contaminadas, durante procedimento em pessoas possivelmente infectadas. “Além disso, as equipes de saúde lidam diretamente com os pacientes e devem ter cuidados redobrados. A FMS realiza orientações e está tomando essa medida protetiva de concentrar o serviço em dois locais”.

Em Teresina, os atendimentos ambulatoriais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os serviços de urgência odontológicas de Hospitais e de UPAS foram temporariamente suspensos, em decorrência da pandemia do Coronavírus. O presidente da FMS, Manoel Moura Neto, reforça o pedido de que a população só se dirija para as duas UBS que mantém o serviço em casos estritamente necessários.

Redação com informações da PMT