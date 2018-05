Turistas reduzem tempo de viagem e cortam gastos para o Festival de Pedro II

Dois dias após o fim do protesto dos caminhoneiros no Piauí, a situação está se normalizando aos poucos, porém a população ainda está receosa com a falta de alguns recursos e com o alto valor que está sendo cobrado pelo litro da gasolina. Quem pretende viajar para o Festival de Inverno de Pedro II, por exemplo, está reavaliando os gastos. O evento começa hoje (31) e vai até domingo (03).



A advogada Lara Matos conta que a casa já está reservada, mas a principal preocupação é com o combustível para ir e voltar do festival. "Pensei muito em desistir. Também ainda estamos avaliando possíveis problemas de abastecimento de gasolina, de alimentos e também a questão de dinheiro nos caixas eletrônicos da cidade, porque as coisas ainda não normalizaram totalmente", comenta.





A advogada pontua que esses contratempos fizeram com que ela e seus amigos desaminassem um pouco com a viagem, apesar de não terem desistido do passeio. Segundo ela, outra preocupação diz respeito à ida dos artistas para a cidade de Pedro II, sobretudo porque os aeroportos no Brasil ainda estão normalizando seus voos. Mesmo assim, a assessoria do Festival de Inverno afirmou que todos os shows estão confirmados.

Em alguns postos, o combustível está sendo vendido por cerca de R$ 5,00 o litro, sendo que antes do protesto dos caminhoneiros o valor cobrado era de R$ 4,30. Ontem, a Petrobras anunciou novo reajuste da gasolina nas refinarias, que começa a valer a partir de hoje.. O preço do litro subirá 0,74%. Já o preço do diesel segue congelado.

Isabela Lopes