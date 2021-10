Tribunal de Justiça do Piauí faz campanha para arrecadação de absorventes

Com objetivo de atender a demanda de absorventes íntimos por parte de mulheres em situação de vulnerabilidade, residentes em Teresina e assistidas pelo programa ‘Florescer’, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Piauí (CEM-TJPI), está realizando uma campanha de arrecadação de absorventes acontece até o dia 31 de outubro, em parceria com uma clínica particular da capital.

A parceria prevê a arrecadação de absorventes íntimos feita pela clínica, ao longo do mês de outubro, período em que a clínica promove atenção especial ao público feminino por ser o mês alusivo à prevenção ao câncer de mama. A iniciativa também conta com apoio de empresas parceiras e sociedade civil que queiram aderir à causa. Os absorventes arrecadados serão distribuídos pelo Tribunal de Justiça do Piauí.

A magistrada Keylla Ranyere, coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJ-PI, destaca a importância da ação para mulheres em situação de vulnerabilidade. “Ações desta natureza empoderam as mulheres, uma vez que dão a elas mais estrutura para estudar ou trabalhar, diminuindo suas fragilidades e construindo um escudo contra a desigualdade”, pontua.

Florescer

O Serviço de Atendimento Integral às Mulheres e suas Crianças – FLORESCER, atende mulheres em situação de vulnerabilidade, residentes em Teresina, através da Secretaria de Políticas Públicas para mulheres e crianças na faixa etária de 1 a 2 anos e onze meses, e objetiva empoderar mulheres, através do fortalecimento de vínculos sociais e familiares, da qualificação profissional, do acesso à informação e a serviços de saúde e justiça, além de acolher e realizar atividades de desenvolvimento psicossocial com suas crianças.



Unidades do Projeto Florescer:

Florescer Norte

Rua Antônio Pedro, 629 – Matadouro

Florescer Sudeste

Rua Santa Luzia, S/N – Alto da Ressurreição

Florescer Zona Rural

Povoado Salobro

