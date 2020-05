Três presos recebem alta após infecção desconhecida em cadeia no Piauí

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, nesta sexta-feira (08), que quatro dos sete detentos internados por causa de uma infecção ainda em análise dentro da Cadeia Pública de Altos receberam alta hospital.

Cadeia Publica de Altos. Foto: Arquivo O Dia.

De acordo com a Sejus, eles serão encaminhados de volta à cadeia. Na quinta-feira (07), a secretaria informou que 48 detentos da Cadeira Pública de Altos contraíram uma infecção ainda não identificada dentro do sistema prisional. Deste total, sete foram levados internados para atendimento hospitalar com sintomas de insuficiência renal. Os outros 41 permaneceram na unidade.

A suspeita é de que seja uma intoxicação por água ou alimentar. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesapi) requisitou exames de hemograma, sumário de urina, TGO, creatinina, sódio, potássio, cloro, hantavírus, adenovírus, lepstopirose e hepatite A. Mesmo não apresentando sintomas de Covid-19, os presos serão submetidos, por segurança, a exames para o novo coronavírus.

Em nota, a Sejus afirmou que “o atendimento e tratamento está sendo providenciado para que a saúde dos detentos seja restabelecida”.





Confira a lista de presos examinados na Cadeia Pública de Altos:

01 ANTÔNIO CLAUDIO ALVES PEREIRA

02 LUCAS RODRIGUES DE SOUSA

03 EVALDO COSTA DE ALMEIDA

04 WILLIAM JESUS DA SILVA

05 ANTÔNIO MARCOS CRUZ DE MOARES

06 MANOEL CICERO DA PAZ FILHO

07 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES

08 LEONARDO WESLEY BARBOSA CARVALHO

09 DEUSIVAN PEREIRA DA SILVA

10 ANTÔNIO LUIS GINO LINHARES

11 THALES GOMES FERNANDES

12 LUIS CARLOS SOTERO COSTA

13 FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA

14 MILTON CESAR DO NASCIMENTO SOUSA

15 GILVANILSON DOS SANTOS

16 TIAGO MARQUES DE ARAUJO

17 ESTÊNIO WALLEFE MENDES DA SILVA

18 ROBERTO NEPOMUCENO DIAS

19 HIAGO BEZERRA DA SILVA

20 JEFFERSON LINHARES SILVA

21 VICENTE DE PAULA RODRIGUES ALVES

22 WITALO TOMAZ DE SOUSA

23 JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS

24 MAIKON ROCHA RODRIGUES

25 MARCOS VINICIUS FERREIRA

26 GABRIEL LIMA DE ALMEIDA BRAGA

27 ANTÔNIO JOSE DA SILVA

28 ROBERT OSEAS DA SILVA PEREIRA

29 ÂNGELO ESTEVÃO MARQUES GONÇALVES DE SOUSA

30 KLEBERT DE ANDRADE RODRIGUES

31 SAMUEL RODRIGUES LEITE DE SOUSA

32 FRANCISCO EMANUEL DOS SANTOS SOUSA

33 CARLOS EDUARDO RABELO DA SILVEIRA

34 MARCOS DE OLIVEIRA JÚNIOR

35 WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

36 LUCAS DOS SANTOS FERREIRA

37 JORGE LUIZ DE SOUSA DA SILVA

38 WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS

39 CASSIO DA SILVA SOUSA

40 JOSÉ CAMPOS DE SOUSA LIMA

41 MARTONIEL COSTA OLIVEIRA





INTERNADOS





- FRANCISCO WELLINGTON MORAES SANTOS

- JHONATA DOS SANTOS SILVA

- JOSE HENRIQUE SILVA RODRIGUES





INTERNOS QUE RECEBERAM ALTA





- HENRIQUE WYLLIAM VIANA SOARES

- RICARDO TEIXEIRA SILVA

- MARCELO HENRIQUE DA SIVA

- ANTONIO FELIPE PEREIRA ALVES

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da Sejus