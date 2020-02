Três pessoas morrem em grave acidente na BR-343, em Campo Maior

Uma colisão frontal envolvendo um veículo de passeio e um caminhão de carga tipo baú acabou deixando três pessoas mortas. O fato aconteceu por volta das 05h15min da manhã desta quinta-feira (27) na altura do quilômetro 255 da BR-343, cidade de Campo Maior. As vítimas fatais estavam no carro e o motorista do caminhão saiu ileso. Uma passageira teve lesões graves e foi socorrida pelo Samu.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), o veículo de carga não tem identificação de marca nem de modelo. A rodovia encontra-se parcialmente interditada com o trânsito fluindo em apenas uma das faixas. Há presença de óleo e combustível sobre o asfalto, o que torna o trabalho de perícia e remoção das vítimas ainda mais delicado.

“Seguimos em diligências no sentido de verificar os detalhes da ocorrência e determinar as possíveis causas, além de identificar as vítimas”, explicou o inspetor Alexandro Lima.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI