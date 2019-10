Três pessoas da mesma família morrem após desabamento de poço no Piauí

Três pessoas da mesma família morreram nesta quinta-feira (17) após o desabamento de um poço de reserva de água no Povoado Campim, no município de Guariba, na região de São Raimundo Nonato. Eles foram identificados como Ozéias da Silva Reis, Odeilson da Silva Reis e Marlon Ribeiro da Silva.



De acordo com informações da Federação dos Agricultores e Agriculturas do Estado do Piauí (FETAG-PI) eles falecerem enquanto tentavam abrir uma cacimba, uma espécie de poço usado para armazenar água na região que sofre com a estiagem.

Agricultores morrem após desabamento de poço. Foto: Reprodução FETAG

Os três chegaram a ser socorridos, mas não resistiram e morreram no hospital. A primeira informação divulgada, dava conta de que eles tentaram limpar o poço e teriam falecido após ficarem sem oxigênio.

O Portal O Dia tentou contato com a delegada titular da Polícia Civil de São Raimundo Nonato, responsável pela região, mas as ligações não foram atendidas.

A FETAG-PI emitiu uma nota de pesar se solidarizando com a morte dos agricultores.

Confira na íntegra abaixo:

A com pesar que a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piauí (FETAG-PI), informa o falecimento de Ozéias da Silva Reis, Odeilson da Silva Reis e Marlon Ribeiro da Silva, residentes no Povoado Capim, município de Guaribas, Região Sul do Piauí.

Eles faleceram enquanto abriam uma cacimba (espécie de poço) e a mesma desabou sobre os três que vieram a óbito no local.

A Federação se solidariza aos familiares.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia