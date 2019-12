Trecho da PI-245, entre Itainópolis a Picos, é inaugurada

O governador Wellington Dias (PT) inaugurou neste sábado (21) a pavimentação asfáltica da rodovia da PI-245, que interliga os municípios de Itainópolis e Picos. A expectativa é que a recuperação do trecho da via melhore o escoamento da produção agrícola da região.

Na rodovia, foram executados os serviços remanescentes de restauração em concreto betuminoso usinado a quente, no trecho entre BR-407 (Picos)/ Itainópolis, com extensão total de 39,85 km. Ao todo, foram investidos na obra recursos no valor de R$ 10.520.808,06.

(Foto: Divulgação)

Além de ligar os dois municípios, a obra também beneficia outras cidades próximas. “Outro benefício da nova pavimentação asfáltica da via é o encurtamento do deslocamento entre Itainópolis e Oeiras. Os motoristas poderão reduzir em até 100 quilômetros esse percurso”, afirmou o gerente de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER), Matias Sales.

A estrada possibilita o acesso a cidades como Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes e Picos, e representa um importante trecho para o escoamento da produção da região do Vale do Itaim, além de interligar a BR-407 à BR-020.

CCOM - Governo do Estado